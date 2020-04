Deve partorire ma i familiari non possono accompagnarla: l'assessore la porta in ospedale (Di venerdì 24 aprile 2020) Deve dare alla luce il suo secondogenito ma il marito e i familiari non possono accompagnarla in ospedale, così ci pensa l’assessore. È la storia di Paola, mamma di Fivizzano, cittadina toscana di circa 7mila anime in provincia di Massa-Carrara. La vicenda è stata raccontata proprio sulla pagina Facebook del Comune. “L’assessore Diego Serafini è stato delegato dall’Amministrazione Comunale ad assistere una concittadina al parto del suo secondogenito”, annuncia la pagina social. Segue il racconto di Serafini: “La signora in foto con me è Paola, una donna di Bardine che oggi aveva programmato il parto del suo secondo figlio, ma per problemi vari nessuno dei suoi parenti stretti poteva accompagnarla in questo giorno speciale. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di Fivizzano di non lasciare sola questa ... Leggi su huffingtonpost Emergenza Coronavirus USA - ClioMakeUp deve partorire : “Non so che fare” (Di venerdì 24 aprile 2020)dare alla luce il suo secondogenito ma il marito e inonin, così ci pensa l’. È la storia di Paola, mamma di Fivizzano, cittadina toscana di circa 7mila anime in provincia di Massa-Carrara. La vicenda è stata raccontata proprio sulla pagina Facebook del Comune. “L’Diego Serafini è stato delegato dall’Amministrazione Comunale ad assistere una concittadina al parto del suo secondogenito”, annuncia la pagina social. Segue il racconto di Serafini: “La signora in foto con me è Paola, una donna di Bardine che oggi aveva programmato il parto del suo secondo figlio, ma per problemi vari nessuno dei suoi parenti stretti potevain questo giorno speciale. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di Fivizzano di non lasciare sola questa ...

