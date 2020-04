Deliver Us The Moon: l'avventura sci-fi vi consente di vincere un Xbox One a tema (Di venerdì 24 aprile 2020) Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico dello sviluppatore olandese KeokeN che è uscito da settembre 2018 su PC.Nel gioco vestiremo i panni di un solitario astronauta inviato sulla luna da una Terra morente, sperando di salvare tutti dall'estinzione. Wired sta ora portando il gioco su console, a partire da una versione digitale su Xbox One e PS4 disponibile oggi ed una fisica e su Switch prossimamente.In occasione dell'uscita di oggi, Wired ha fornito a Eurogamer questa bellissima Xbox One X personalizzata da regalare a un fortunato lettore. Basta usare il modulo che potete trovare qui per partecipare e la prossima settimana verrà sorteggiato casualmente il vincitore. Questa è una competizione globale e quindi potete partecipare anche voi.Leggi altro... Leggi su eurogamer Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

The Long Dark - Deliver Us the Moon e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass

Deliver Us The Moon raggiunge le stelle su PlayStation 4 e Xbox One (Di venerdì 24 aprile 2020)Us Theè un thriller fantascientifico dello sviluppatore olandese KeokeN che è uscito da settembre 2018 su PC.Nel gioco vestiremo i panni di un solitario astronauta inviato sulla luna da una Terra morente, sperando di salvare tutti dall'estinzione. Wired sta ora portando il gioco su console, a partire da una versione digitale suOne e PS4 disponibile oggi ed una fisica e su Switch prossimamente.In occasione dell'uscita di oggi, Wired ha fornito a Eurogamer questa bellissimaOne X personalizzata da regalare a un fortunato lettore. Basta usare il modulo che potete trovare qui per partecipare e la prossima settimana verrà sorteggiato casualmente il vincitore. Questa è una competizione globale e quindi potete partecipare anche voi.Leggi altro...

Eurogamer_it : Potete vincere questa bellissima #XboxOne a tema #DeliverUsTheMoon, ecco come. - cellicom : Deliver Us The Moon arriva oggi su PS4 e Xbox One - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Deliver Us The Moon è disponibile per Xbox One anche in Xbox Game Pass - Outcastlive : In occasione dello sbarco di Deliver Us the Moon su PlayStation 4 e Xbox One, riproponiamo il Sala Giochi acconcio… - ProjectXboxIT : Deliver Us The Moon è disponibile per Xbox One: fa parte anche del catalogo di Xbox Game Pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Deliver The Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One Zazoom Blog Deliver Us The Moon: l'avventura sci-fi vi consente di vincere un Xbox One a tema

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico dello sviluppatore olandese KeokeN che è uscito da settembre 2018 su PC. Nel gioco vestiremo i panni di un solitario astronauta inviato sulla luna da ...

Solidarietà Digitale: Deliverart per food delivery

La piattaforma cloud Deliverart per i ristoratori, dedicata alla gestione delle consegne a domicilio, è gratuita come parte di Solidarietà Digitale. Solidarietà Digitale: Vidra per l'e-commerce ...

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico dello sviluppatore olandese KeokeN che è uscito da settembre 2018 su PC. Nel gioco vestiremo i panni di un solitario astronauta inviato sulla luna da ...La piattaforma cloud Deliverart per i ristoratori, dedicata alla gestione delle consegne a domicilio, è gratuita come parte di Solidarietà Digitale. Solidarietà Digitale: Vidra per l'e-commerce ...