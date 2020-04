De Luca: “Domani modificheremo gli orari per il delivery del cibo” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato sui social della situazione delle riaperture nella nostra regione in particolare relativamente al delivery del cibo che aveva sollevato alcune polemiche sugli orari dopo l’ordinanza Da lunedì riaprono le librerie, la mattina apriranno bar e pasticcerie mentre nel pomeriggio le attività di ristorazione sempre con consegna a domicilio e sempre con le dovute regole sanitarie (guanti, mascherine e misurazione della temperatura) Credo che nella giornata di domani faremo degli aggiustamenti sugli orari, ma manterremo lo schema contenuto nell’ordinanza approvata ieri. Non tutte le richieste fatte sono state accolte perché abbiamo deciso di mantenere un po’ di prudenza. Manca una settimana alle decisioni del Governo nazionale e vedremo le decisione della task force che ci diranno cosa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deha parlato sui social della situazione delle riaperture nella nostra regione in particolare relativamente aldel cibo che aveva sollevato alcune polemiche suglidopo l’ordinanza Da lunedì riaprono le librerie, la mattina apriranno bar e pasticcerie mentre nel pomeriggio le attività di ristorazione sempre con consegna a domicilio e sempre con le dovute regole sanitarie (guanti, mascherine e misurazione della temperatura) Credo che nella giornata di domani faremo degli aggiustamenti sugli, ma manterremo lo schema contenuto nell’ordinanza approvata ieri. Non tutte le richieste fatte sono state accolte perché abbiamo deciso di mantenere un po’ di prudenza. Manca una settimana alle decisioni del Governo nazionale e vedremo le decisione della task force che ci diranno cosa ...

