Andrea Iannone in quarantena con la sua nuova fiamma? Ecco quello che sappiamo! (Di venerdì 24 aprile 2020) Se è vero che l’amore bussa alla porta del cuore inaspettatamente, allora Andrea Iannone potrebbe avergli aperto non solo quelle del suo, ma anche quelle della sua casa a Lugano. Si, perché indiscrezione vuole che Iannone stia trascorrendo la quarantena in dolce compagnia. Il centauro della Moto GP, infatti, sarebbe stato raggiunto da Cristina Buccino. Influencer e showgirl italiana, la Buccino sarebbe la nuova fiamma di Andrea Iannone. Archiviata dunque la storia con Giulia De Lellis (tornata con Andrea Damante), Iannone non avrebbe tardato a consolarsi. A riportare questa chicca di gossip è stato Very Inutil People che, con occhio di falco, ha individuato tre indizi che farebbero pensare che Andrea Iannone e Cristina Buccino stiano passando insieme la quarantena a Lugano. I tre indizi sulla presunta love story di Andrea Iannone Il primo indizio ... Leggi su trendit Andrea Iannone ha dimenticato Giulia De Lellis accanto a una famosa influencer (ed ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’)?

“Sta con quella della tv”. Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis : li hanno visti e fotografati

Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis e si consola con una ex naufraga de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione (Di venerdì 24 aprile 2020) Se è vero che l’amore bussa alla porta del cuore inaspettatamente, allorapotrebbe avergli aperto non solo quelle del suo, ma anche quelle della sua casa a Lugano. Si, perché indiscrezione vuole chestia trascorrendo lain dolce compagnia. Il centauro della Moto GP, infatti, sarebbe stato raggiunto da Cristina Buccino. Influencer e showgirl italiana, la Buccino sarebbe ladi. Archiviata dunque la storia con Giulia De Lellis (tornata conDamante),non avrebbe tardato a consolarsi. A riportare questa chicca di gossip è stato Very Inutil People che, con occhio di falco, ha individuato tre indizi che farebbero pensare chee Cristina Buccino stiano passando insieme laa Lugano. I tre indizi sulla presunta love story diIl primo indizio ...

infoitcultura : Andrea Iannone ha dimenticato Giulia De Lellis accanto a una famosa influencer (ed ex naufraga de ‘L’Isola dei Famo… - IsaeChia : #AndreaIannone ha dimenticato #GiuliaDeLellis accanto a una famosa influencer (ed ex naufraga de ‘#LIsoladeiFamosi)? - zazoomblog : “Sta con quella della tv”. Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis: li hanno visti e fotografati - #quella #della… - 361_magazine : Flirt tra #AndreaIannone e #CristinaBuccino? Lei risponde - zazoomblog : Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis e si consola con una ex naufraga de LIsola dei Famosi? Lindiscrezione -… -