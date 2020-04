(Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) –115 i pazienti Covid 19 positivi ricoveratidi Roma; di questi, 20 necessitano ancora di supporto respiratorio. In giornata, fa sapere l'Istituto,previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali,a questa mattina 351.(ITALPRESS). L'articolo115di, 20piu'proviene da Italpress.

cinzia15768191 : @CesareAugusto20 @VNotKind @realDonaldTrump Peccato che noi abbiamo un conte al comando, un posto di lavoro assicur… - ZerounoTv : Allo Spallanzani 115 casi di Coronavirus, 20 sono piu’ gravi - NAntoniomaria : @lorepregliasco Qui l'unico che ci ha capito qualcosa è stato Crisanti assieme allo Spallanzani e il Corugmo. Il re… - Noovyis : (Allo Spallanzani 115 casi di Coronavirus, 20 sono piu' gravi) Playhitmusic - - H24Parioli : Covid-19, stabile il numero dei positivi allo Spallanzani. Aumentano i dimessi - -

Ultime Notizie dalla rete : Allo Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) - Sono 115 i pazienti Covid 19 positivi ricoverati allo Spallanzani di Roma; di questi, 20 necessitano ancora di supporto respiratorio. In giornata, fa sapere l'Istituto, sono ...Da oggi sono 20 in più i posti in terapia intensiva allo Spallanzani grazie anche al contributo di 4 milioni di euro da parte della Banca d'Italia. Presente oggi anche Ignazio Visco governatore della ...