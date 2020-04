USA, PMI manifattura e servizi ancora giù ad aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Si deteriora ulteriormente l’attività economica negli Stati Uniti nel mese di aprile, a causa delle misure di lockdown applicate dal governo americano, che hanno colpito sia il settore manifatturiero che quello dei servizi. La stima flash sull’indice PMI composito elaborato da Markit indica infatti un livello di 27,4 punti dai 40,9 di marzo. L’indice si allontana ancora di più dalla soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali negativi giungono dal settore manifatturiero, con il relativo indice PMI che scende a 36,9 punti da 48,5 punti, risultando sotto il consensus di 38. Peggiora anche il terziario, con un PMI dei servizi che cala a 27 punti da 39,8 punti deludendo le attese (31,5 punti). (Foto: Julien Gaud / Unsplash) Leggi su quifinanza Coronavirus - Tesoro USA chiede altri 250 miliardi per PMI

La lettura flash dell'indice servizi Pmi, redatto da Markit, si e' attestata a 27,0 punti, dai 339,8 punti della lettura definitiva di marzo. Il dato prosegue su un livello associato a una contrazione ...

La lettura flash dell'indice manifatturiero Pmi, redatto da Markit, e' scivolata a 36,9 punti, in calo dai 48,5 punti della lettura definitiva di marzo. Si tratta dei minimi in 133 mesi. Il dato ...

