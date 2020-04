Sorbillo fritto | il pizzaiolo leader dell’opposizione cambia idea | “Niente delivery”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo: Ginonapoletano, prezzemolino televisivo, una ne fa… e cento ne inforna. Il buon Gino ha monopolizzato tutti o quasi i media locali e nazionali, per settimane e settimane, chiedendo al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di consentire anche in Campania la consegna delle pizze a domicilio. Tra le decine di interviste rilasciate in queste settimane, ne riportiamo una concessa al Corriere del Mezzogiorno: “Sarebbe importante”, diceva pochi giorni fa, “cominciare a riaprire per le consegne, garantirebbe una sopravvivenza minima, con 30-40 pizze al giorno per molti locali. La crisi è durissima, anche io quando si riparte dovrò chiudere almeno quattro locali, tra cui, credo, quello sul lungomare di Napoli. Parliamo di ...