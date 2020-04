Quando arriva il bonus di emergenza? Appuntamento al 30 aprile | domande da presentare a

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nel prossimo Decreto, che dovrebbere giovedì 30, secondo quanto scritto da Fanpage, dovrebbero esserci misure di indennizzo data la pandemia per i lavoratori, anche per coloro che alimentano il sistema del lavoro sommerso, per i quali dovrebbe essere stanziato unfino ad 800 euro, che nelle scorse settimana pareva dovesse essere in realtà di 400 euro.IL DECRETO A Fanpage il ministro Federico D’Incà ha dichiarato: “La prossima settimana voteremo il Documento di economia e finanza (DEF), poi voteremo lo scostamento, tra il 29 e 30. Poi in Consiglio dei Ministri il 30 delibereremo sul decreto di”. Dunque il decreto arriverà a fine mese e lesi potranno inoltrare da maggio.DIFINO AD 800 EURO E’ ormai quasi certo che il prossimo decreto economico che verrà emesso dal ...