Oroscopo Branko 23 Aprile 2020 Tutti i Segni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 aprile 2020) Vediamo insieme l’23segno per segno. Quali novità ci sono e cosa ci promettono le stelle per questa giornata di primavera? Di sicuro ci saranno lampanti intuizioni per qualcuno, mentre qualcun altro si lascerà sedurre da qualcosa di rischioso ma calcolato. Volete sapere tutto? Ecco l’di oggi.23Ariete Ponderate bene le decisioni che l’istinto vorrebbe farvi prendere su due piedi e che invece le circostanze vi esortano a valutare con maggiore calma Toro Sarà una fine del mese contrassegnata dal dinamismo e da uno spirito di iniziativa decisamente vigoroso. Siete seduttivi grazie ad una Venere in stato di grazia Gemelli Vi siete finalmente liberati da situazioni oppressive ed ora il vostro orizzonte si presenta libero e capace di favi raggiungere le mete che ...