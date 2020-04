I numeri impietosi della crisi (Di giovedì 23 aprile 2020) La parola fine viene scritta al Tesoro all’una e mezza di notte. Al termine di un vertice di maggioranza in videoconferenza. Eccoli i numeri del Documento di economia e finanza, il documento che certifica quanto il virus sta facendo e farà male all’economia italiana. Il Pil, l’indicatore per eccellenza dello stato di salute del Paese, sarà fissato quest’anno a -8 per cento. Il deficit schizza a +10,4 per cento. Il rapporto debito/Pil sale fino al 155 per cento. Questi numeri dicono che l’Italia si guarda allo specchio e scopre un volto deturpato. Così sfigurato che servono cerotti consistenti - leggere il deficit oltre il 10%, quindi soldi - per provare a curarlo. Il primo cerotto è pronto: 55 miliardi. È questo l’importo dello scostamento del deficit che sarà contenuto nella relazione che sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 aprile 2020) La parola fine viene scritta al Tesoro all’una e mezza di notte. Al termine di un vertice di maggioranza in videoconferenza. Eccoli idel Documento di economia e finanza, il documento che certifica quanto il virus sta facendo e farà male all’economia italiana. Il Pil, l’indicatore per eccellenza dello stato di salute del Paese, sarà fissato quest’anno a -8 per cento. Il deficit schizza a +10,4 per cento. Il rapporto debito/Pil sale fino al 155 per cento. Questidicono che l’Italia si guarda allo specchio e scopre un volto deturpato. Così sfigurato che servono cerotti consistenti - leggere il deficit oltre il 10%, quindi soldi - per provare a curarlo. Il primo cerotto è pronto: 55 miliardi. È questo l’importo dello scostamento del deficit che sarà contenuto nella relazione che sarà ...

Coronavirus, fitness in ginocchio: «4 palestre su 10 a rischio chiusura nel giro di due mesi»

I numeri di una ricerca dell’International Fitness Observatory, in collaborazione con Fitness Network Italia sono impietosi: solo sei palestre su dieci sopravvivrebbero ad una chiusura di due mesi, e ...

