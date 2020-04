Diffamò il Museo Egizio | condannato vice di Salvini Il numero due della Lega Crippa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Se non fosse tutto vero ci sarebbe da ridere. Ieri, infatti, si è conclusa con una condanna landa giudiziaria con protagonista Andrea, deputato vicinissimo a Matteosegretario, che lo vedeva contrapposto, in sede civile, aldi Torino per un video, pubblicato sui social, in cui criticava la struttura per gli sconti ai visitatori arabi. Un filmato immediatamente diventato virale che costerà caro al deputato perché, come disposto dalla sezione civile del Tribunale di Torino, dovrà risarcire 15mila euro di danni non patrimoniali causati alla struttura e, ironiasorte, rimuovere il contenuto dai suoi social. Detta così landa appare già sufficientemente assurda ma c’è di più. Già perché a rendere questa storia ancor più grottesca è quanto si ...