Conte tace sul Mes | ma Bechis lo inchioda | documenti alla mano | tutto già

(Di giovedì 23 aprile 2020) "Italia in prima fila", "tappa importante nella storia". Giuseppeannuncia così l'accordo al Consiglio Ue: sì al Mes ("Sarà operativo a giugno", promettono fonti europee), anche se il premier non ne fa cenno. E sì al Recovery fund, che però arriverà tra diversi mesi dopo che la Commissione Ue presenterà il suo piano ai 27 Paesi membri. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato soddisfatto ma stranamente sobrio: "Primo importante risultato". Nessuna esultanza dal balcone, stavolta. Al suo posto ci pensa il sottosegretarioDifesa Tofalo, che sfida il ridicolo parlando di "straordinaria vittoria dell'italia grazie a", a cui fa eco il dem Marcucci; "Risultato storico" e addirittura "disfatta di Salvini" sul Recovery fund. Ma le cose, ovviamente, non stanno proprio così. ...