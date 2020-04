Cinema e tv in lutto | se ne va anche lei Una carriera accanto ai più grandi | volto di

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’attrice statunitense Shirley Knight è morta oggi per cause naturali nella casa della figlia, l’attrice Kaitlin Hopkins, a San Marcos, nel Texas, all’età di 83 anni. L’attrice inizia a muovere i passi nel mondo della recitazione fin da giovanissima. Nel 1960 recita ne Il buio in cima alle scale, per il quale ottiene una nomination all’Oscar e una al Golden Globe. Due anni dopo, replica successo e nomination con La dolce ala della giovinezza, in cui recita al fianco di Paul Newman e Geraldine Page. Due ruoli che le permettono di entrare nell’Olimpo di Hollywood. Ha lavorato in numerose serie televisive americane per cui ha ricevuto diverse nomination agli Emmy e ne ha vinti due come madre di una vittima in Nypd Blue. Dal 1993 è apparsa in serie di successo tra cui Angel Falls, Ally McBeal, E.R. Medici in prima linea, Law & ...