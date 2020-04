Aliuta consiglia Ianis Hagi alla Lazio | Meglio dei primi Messi e Cristiano Ronaldo

Leggi su 90min

(Di giovedì 23 aprile 2020) "sua età,e CR7 non calciavano come lui con entrambi i piedi". A sostenerlo è Marian, vecchia conoscenza del calcio rumeno, che esalta l'ex fantasista 'scartato' dFiorentina ed oggi in prestito ai Rangers (il suo cartellino appartiene al Genk)., intervistato da DigiSport, tesse le lodi del 21enne figlio d'arte di Gheorghe: ", quando avevano l'età di, non calciavano in maniera così perfetta con entrambi i piedi come lui. È un giocatore davvero...