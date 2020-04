Sci, le sorelle Nadia ed Elena Fanchini annunciano il ritiro (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le sorelle Nadia ed Elena Fanchini, campionesse dello sci azzurro hanno annunciato il loro ritiro. Entrambe portacolori delle Fiamme Gialle, hanno collezionato numerosi successi in carriera dovendo fare i conti con tantissimi infortuni. Tre le vittorie complessive in Coppa del mondo, e altrettante medaglie mondiali. Elena poi ha vinto la sua gara più importante, pochi mesi fa contro il cancro. Leggi su fanpage Sci alpino - si ritirano le sorelle Fanchini! L’addio commosso di Elena e Nadia

Sci alpino - non solo Federica Brignone - Goggia e Bassino. Pirovano - le sorelle Delago e le slalomiste : tante giovani in rampa di lancio

Amalia d’Olanda e le sorelle Alexia e Ariane : come sono cresciute le principesse (Di mercoledì 22 aprile 2020) Leed, campionesse dello sci azzurro hanno annunciato il loro. Entrambe portacolori delle Fiamme Gialle, hanno collezionato numerosi successi in carriera dovendo fare i conti con tantissimi infortuni. Tre le vittorie complessive in Coppa del mondo, e altrettante medaglie mondiali.poi ha vinto la sua gara più importante, pochi mesi fa contro il cancro.

Fisiofficial : Le sorelle @FanchiniElena e @NFanchini in diretta chat su @Fisiofficial oggi alle ore 15: non mancate!… - ColucciLc : RT @Fisiofficial: Le sorelle @FanchiniElena e @NFanchini in diretta chat su @Fisiofficial oggi alle ore 15: non mancate! - CatelliRossella : Sci, Nadia ed Elena dicono basta: le sorelle Fanchini si ritirano - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Si ritirano le sorelle #Fanchini: 'Fa male non aver chiuso in pista, c'è tristezza nel cuore, ma è giusto finire insieme'… - SchneiderGigio : RT @Fisiofficial: Le sorelle @FanchiniElena e @NFanchini in diretta chat su @Fisiofficial oggi alle ore 15: non mancate! -