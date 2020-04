Pasquale Laricchia intervistato in radio, “Io avrei fatto vincere…” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pasquale Laricchia ha parlato in radio ed ha commentato la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Numerose le considerazioni dell’ex gieffino che si è lasciato andare a qualche considerazione in particolare su colui che avrebbe voluto vincesse quest’edizione. Laricchia ha anche dato un giudizio veloce su alcuni dei suoi coinquilini soffermandosi, in particolare, sulle coppie formate da Paolo e Clizia e Pago e Serena. Cos’ha detto il simpatico ex gieffino pugliese? Vediamolo insieme. Pasquale Laricchia, un’eliminazione prematura Pasquale Laricchia ha iniziato la sua intervista radiofonica parlando di quella che è stata la sua esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Una partecipazione che, seppur molto breve, è stata molto intensa. Alla domanda sul perché, secondo lui, non è arrivato ... Leggi su kontrokultura Barbara d’Urso a Pasquale Laricchia a Pomeriggio 5 : “Non ho capito niente”

Pasquale Laricchia si scaglia contro Barbara Alberti : “Sono uscito per colpa sua - le scuse non sono mai arrivate”

