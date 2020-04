Mattarella nomina i 25 Alfieri della Repubblica | ragazzi dai 9 ai 19 anni che sono un

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) C’è chi ha donato i suoi capelli ai malati oncologici, chi ha assistito i parenti malati e chi ha trasformato il suo dolore da vittima di bullismo in un percorso di sensibilizzazione per i coetanei. Le storie dei 25che hanno ricevuto gli Attestati d’onore di “Alfiere” dal presidente Sergioraccontano l’impegno di bambini e adolescenti che sidistinti “come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.giovani -si legge in una nota del Quirinale- che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e cheesempi dei moltimeritevoli presenti nel nostro Paese”. Accanto ai 25 Attestati d’onorestate consegnate anche tre targhe per azioni collettive, sempre ispirate a valori di altruismo e al senso di ...