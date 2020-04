Francia | uno studio dimostrerebbe che la nicotina protegge dal coronavirus

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I ricercatori e l’apparato medico scientifico dell’ospedale La Pitié-Salpêtrière a Parigi stanno per pubblicare unoche attesterebbe che laagisce da scudo contro il contagio da. Lostravolgerebbe, dunque, le affermazioni di qualche settimana fa dell’OMS che indicavano nei fumatori i pazienti più esposti al Covid-19 a causa di una condizioni polmonare non ottimale. Come riporta France Presse, alla base della ricerca l’evidenza che in vari ospedali nel mondo ci fosse un numero ridotto di fumatori abitudinari. Insu quasi 500 pazienti positivi al virus “solo il 5% era fumatore” come ha detto all’Afp Zahir Amoura, professore di medicina interna e autore della ricerca. Numeri alla mano, “tra i fumatori ci sarebbe 80% di pazienti Covid-19 in meno ...