Flavio Briatore | niente ritorno di fiamma con Elisabetta | “Ha una nuova fidanzata” – VIDEO

Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip 'Chi', Flavio Briatore si starebbe frequentando con una giovane e bellissima nuova fidanzata. Dopo la fine della relazione con la giovanissima Benedetta, in molti hanno sperato che Flavio Briatore potesse tornare con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. A farlo pensare ci sono state le foto della cena di natale

Flavio Briatore - Dana è la nuova fidanzata?/ Lui nega - Elisabetta Gregoraci...

