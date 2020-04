Cracker fatti in casa | solo 3 ingredienti per uno snack da standing ovation!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Iinsono un’assoluta delizia e la soluzione ideale quando vi assale un irresistibile desiderio disano e genuino, preparato con le vostre mani d’oro… Che soddisfazione! Questa infinita quarantena, sempre con il grembiule allacciato, vi ha fatto riscoprire cuoche e pasticcere provette, in grado di supplire immediatamente ad ogni necessità e sempre pronte ad imparare ricette speciali per chi amate e per voi. Che aspettate allora a sfornare uno spuntino caldo e croccante, con sola acqua e farina, pronto in meno di mezz’ora? Senza contare che potrete aromatizzare con spezie ed erbe, a seconda dei vostri gusti personali, sperimentando sempre nuovi accordi. Serviteli come aperitivo con ketchup, guacamole, hummus oppure come accompagnamento sfizioso per il companatico. Hanno undifetto, finiscono troppo in fretta!! Curiose? ...