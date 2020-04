Albero Angela sequestrato e picchiato, la sua rivelazione sconvolge tutti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono passati diciotto anni da quel terribile episodio ma Alberto Angela racconta solo oggi che è stato sequestrato e picchiato e con lui c’era anche la sua troupe. Si trovavano in Niger per un nuovo approfondimento del suo programma e hanno tutti rischiato la vita. Un gruppo di uomini armati li ha circondati, sono state 15 ore drammatiche di violenze e minacce. Sono riusciti a farsi forza a vicenda mentre quei criminali li picchiavano. Alberto Angela ha raccontato del sequestro alla rivista DiPiù, una confessione che ci sconvolge, anche perché il divulgatore scientifico che in tanti seguiamo in ogni suo programma e puntata è poi tornato al lavoro di sempre, continuando le sue ricerche, i suoi viaggi. ALBERTO Angela RIVELA A DIPIU’ COSA E’ ACCADUTO IN NIGER NEL 2002 “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono passati diciotto anni da quel terribile episodio ma Albertoracconta solo oggi che è statoe con lui c’era anche la sua troupe. Si trovavano in Niger per un nuovo approfondimento del suo programma e hannorischiato la vita. Un gruppo di uomini armati li ha circondati, sono state 15 ore drammatiche di violenze e minacce. Sono riusciti a farsi forza a vicenda mentre quei criminali li picchiavano. Albertoha raccontato del sequestro alla rivista DiPiù, una confessione che ci, anche perché il divulgatore scientifico che in tanti seguiamo in ogni suo programma e puntata è poi tornato al lavoro di sempre, continuando le sue ricerche, i suoi viaggi. ALBERTORIVELA A DIPIU’ COSA E’ ACCADUTO IN NIGER NEL 2002 “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato ...

