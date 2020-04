Perché sono triplicate le morti per infarto Il dato sconcertante nel pieno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) L' emergenza sanitaria non riguarda solo i pazienti affetti dal coronavirus,; l' epidemia ha causato danni anche ai malati d' altro, in particolare di patologie cardiache: dal 20 febbraio scorso in Italia la mortalità peracuto è quasi triplicata, mentrediminuite del 40 per cento le procedure salvavita di cardiologia interventistica. Il motivo? La paura a mettere piede negli ospedali e di uscirne più malati di quando ci siamo entrati, o di non uscirne affatto. Se la tendenza a evitare un ricovero anche quando sarebbe necessario dovesse però persistere, la mortalità persupererà di gran lunga quella associata alla pandemia. I dati arrivano da uno studio sull' esperienza clinica del Centro cardiologico Monzino di Milano in epoca coronavirus, che conferma la tendenza internazionale, come hanno sottolineato gli ...