Milan | Papin | Ho un nome per il post-Ibra! Poi dà un consiglio a

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del ​Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport trattando vari argomenti: da​ Zlatan Ibrahimovic a Lucas Paquetà. Ecco le sue parole: Come valuta la situazione del Milan? La convince il progetto di Ivan Gazidis? "Serve pazienza, ma la strada è quella giusta. Fiducia nei giovani senza spese folli. Manca poco: l'ossatura è buona e con due-tre giocatori si può fare il salto. Magari dopo questa crisi i valori di...

