Le stime catastrofiche dell'Upb sul Pil: "Calo mai visto prima, -15% nel primo semestre" (Di martedì 21 aprile 2020) L'Ufficio parlamentare di bilancio prevede un crollo "di dimensioni eccezionali" del Pil italiano nei primi due trimestri del 2020, a causa dell'emergenza Coronavirus. Il calo potrebbe essere, in totale, di 15 punti percentuali, un dato così negativo che non si è "mai registrato nella storia della Repubblica".

Un impatto di “dimensioni eccezionali”. Un crollo del Pil, per il primo semestre del 2020, che l’Ufficio parlamentare di bilancio stima possa raggiungere i 15 punti percentuali. Nella nota ...

Questo è il motivo per cui la maggior parte dei paesi vuole iniziare il "deconfinamento" il più presto possibile, per evitare una crisi catastrofica. Negli Stati Uniti ... questo combina i dati ...

