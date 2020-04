Il ramadan in quarantena spiegato agli italiani (Di martedì 21 aprile 2020) Il 24 aprile inizia il ramadan, il mese sacro dei musulmani. «Sarà diverso quest’anno con la pandemia – ci dice Khadija, musulmana italiana – perché non sarà possibile fare tutti insieme le preghiere notturne nelle moschee e nelle sale di preghiera, che sono chiuse come tutti gli altri luoghi religiosi». Ma non sarà diverso per tutto il resto: «si preparano tante cose belle, come le decorazioni all’interno delle case, dove i bambini, quando ci sono, aiutano i genitori a preparare l’angolo per la preghiera per tutta la famiglia. Non manca mai il corano e sono anche necessari i tappeti. Si fanno poi dei disegni augurali con la mezzaluna, il simbolo più eloquente del mese sacro e di tutto l’islam. E poi le luci accese per tutto il mese come avviene per il natale cattolico». Le donne si impegnano ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 aprile 2020) Il 24 aprile inizia il, il mese sacro dei musulmani. «Sarà diverso quest’anno con la pandemia – ci dice Khadija, musulmana italiana – perché non sarà possibile fare tutti insieme le preghiere notturne nelle moschee e nelle sale di preghiera, che sono chiuse come tutti gli altri luoghi religiosi». Ma non sarà diverso per tutto il resto: «si preparano tante cose belle, come le decorazioni all’interno delle case, dove i bambini, quando ci sono, aiutano i genitori a preparare l’angolo per la preghiera per tutta la famiglia. Non manca mai il corano e sono anche necessari i tappeti. Si fanno poi dei disegni augurali con la mezzaluna, il simbolo più eloquente del mese sacro e di tutto l’islam. E poi le luci accese per tutto il mese come avviene per il natale cattolico». Le donne si impegnano ...

GianniVaretto : Il mondo musulmano affronta il primo Ramadan in quarantena - infoitestero : Il mondo musulmano affronta il primo Ramadan in quarantena - Albert86795381 : RT @covidiamo: #Coronavirus, il mondo musulmano affronta il primo #Ramadan in quarantena. Ayatollah #Khamenei: digiuno obbligatorio tranne… - albertmistral : RT @covidiamo: #Coronavirus, il mondo musulmano affronta il primo #Ramadan in quarantena. Ayatollah #Khamenei: digiuno obbligatorio tranne… - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: #Coronavirus, il mondo musulmano affronta il primo #Ramadan in quarantena. Ayatollah #Khamenei: digiuno obbligatorio tranne… -

Ultime Notizie dalla rete : ramadan quarantena Il mondo musulmano affronta il primo Ramadan in quarantena La Stampa Il ramadan in quarantena spiegato agli italiani

Il 24 aprile inizia il ramadan, il mese sacro dei musulmani. «Sarà diverso quest’anno con la pandemia – ci dice Khadija, musulmana italiana – perché non sarà possibile fare tutti insieme le preghiere ...

Coronavirus Covid-19: Viminale, in tutta Italia fino a ieri controllate 9.028.061 persone. Quasi 6mila quelle sanzionate ieri, 74 quelle denunciate

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 5.960; 65 le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione, 19 le persone denunciate per ...

Il 24 aprile inizia il ramadan, il mese sacro dei musulmani. «Sarà diverso quest’anno con la pandemia – ci dice Khadija, musulmana italiana – perché non sarà possibile fare tutti insieme le preghiere ...Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 5.960; 65 le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione, 19 le persone denunciate per ...