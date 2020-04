Il coronavirus “scappato” da un laboratorio: la sparata del Nobel Montagnier e la risposta degli altri scienzati (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Getty Images)Dopo aver sostenuto il collegamento tra vaccinazioni e autismo, la memoria dell’acqua, che l’Aids si trasmette con un bacio ma che si può combattere con antiossidanti e integratori, Luc Montagnier – premio Nobel per la medicina nel 2008 per aver contribuito a isolare per la prima volta l’hiv nel 1983 – aggiunge al suo parterre di tesi bizzarre senza reali prove scientifiche quella che il coronavirus Sars-Cov-2 sia proprio uscito dal laboratorio di ricerca di Wuhan, per errore, mentre gli scienziati stavano cercando un vaccino contro hiv. Immediata la risposta della comunità scientifica internazionale: i cosiddetti studi citati da Montagnier sono già stati demoliti ed esistono invece evidenze convincenti sull’origine naturale del nuovo coronavirus. Le false prove della manipolazione Ai microfoni di Pourquoi ... Leggi su wired (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Getty Images)Dopo aver sostenuto il collegamento tra vaccinazioni e autismo, la memoria dell’acqua, che l’Aids si trasmette con un bacio ma che si può combattere con antiossidanti e integratori, Luc– premioper la medicina nel 2008 per aver contribuito a isolare per la prima volta l’hiv nel 1983 – aggiunge al suo parterre di tesi bizzarre senza reali prove scientifiche quella che ilSars-Cov-2 sia proprio uscito daldi ricerca di Wuhan, per errore, mentre gli scienziati stavano cercando un vaccino contro hiv. Immediata la risposta della comunità scientifica internazionale: i cosiddetti studi citati dasono già stati demoliti ed esistono invece evidenze convincenti sull’origine naturale del nuovo. Le false prove della manipolazione Ai microfoni di Pourquoi ...

