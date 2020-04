Harry e Meghan, i messaggi del principe al suocero: “Se parli con la stampa ti si ritorcerà contro” (Di martedì 21 aprile 2020) Meghan e Harry contro il Mail On Sunday. Comincia il prossimo venerdì 24 aprile l’udienza: il tabloid ha pubblicato alcuni stralci di una lettera che Meghan scrisse al padre, Thomas Markle e questa, secondo i duchi, sarebbe stata una violazione della privacy, del copyright e della protezione dati. Il giornale si difende: la vicenda aveva e ha un “enorme interesse pubblico” perché riguarda la famiglia reale. Intanto spuntano, nei documenti ufficiali dell’udienza, alcuni messaggi che Harry avrebbe mandato al padre di Meghan. Come sappiamo il rapporti col genero sono sempre stati burrascosi ed ecco che il principe scriveva: “Chiamami… se parlerai con i media risponderemo al fuoco“. Ma Thomas, che sarà al processo, con i media ha parlato eccome, l’ultima volta lo scorso febbraio quando al Daily Mail ha detto “io e ... Leggi su ilfattoquotidiano L’ex principe Harry e il piano per tornare in Inghilterra - Meghan Markle resterà in America?

Harry e Meghan Markle furiosi : la lettera piena di rabbia del Principe

Harry e Meghan - rivelati i messaggi a Thomas Markle : “Se parli con i tabloid ti si ritorcerà contro” (Di martedì 21 aprile 2020)contro il Mail On Sunday. Comincia il prossimo venerdì 24 aprile l’udienza: il tabloid ha pubblicato alcuni stralci di una lettera chescrisse al padre, Thomas Markle e questa, secondo i duchi, sarebbe stata una violazione della privacy, del copyright e della protezione dati. Il giornale si difende: la vicenda aveva e ha un “enorme interesse pubblico” perché riguarda la famiglia reale. Intanto spuntano, nei documenti ufficiali dell’udienza, alcunicheavrebbe mandato al padre di. Come sappiamo il rapporti col genero sono sempre stati burrascosi ed ecco che ilscriveva: “Chiamami… se parlerai con i media risponderemo al fuoco“. Ma Thomas, che sarà al processo, con i media ha parlato eccome, l’ultima volta lo scorso febbraio quando al Daily Mail ha detto “io e ...

RegalinoV : Il ritorno di Meghan Markle a Londra Il Mail On Sunday è accusato di aver pubblicato estratti di una lettera inviat… - VanityFairIt : Per esempio, quando lo scandalo intorno al padre di lei teneva banco, lui provava a mettere pace con una serie di m… - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra dichiarano guerra ai tabloid inglesi. Senza i quali, lei non avrebbe - infoitcultura : Spopola negli Usa la tv 'True Royalty': «Ma non siamo il canale di Harry e Meghan Markle» - infoitcultura : Harry e Meghan, guerra ai tabloid britannici: 'Basta collaborazione, spacciano bugie' -