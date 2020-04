Giuseppe Conte annuncia l’inizio della ripresa delle attività il 4 maggio, ma seguendo «peculiarità territoriali» (Di martedì 21 aprile 2020) Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, Giuseppe Conte ha annunciato la ripresa graduale delle attività a partire dal prossimo 4 maggio. Il Presidente del Consiglio ha detto che è impensabile anticipare i tempi e ha parlato di riapertura graduale e in base a «peculiarità territoriali». Ogni regione, in sintesi, avrà delle indicazioni sul come, quando e quali attività (non solo lavorative) riaprire alla data di scadenza del Dpcm. LEGGI ANCHE > Pierpaolo Sileri e il dietrofront sull’attività sportiva (individuale) all’aperto per 40 minuti «Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali. Perché le caratteristiche e le modalità del trasporto in Basilicata non solo le stesse che in ... Leggi su giornalettismo Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata

