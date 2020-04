Elena Sofia Ricci in Vivi e Lascia Vivere | “Mia Laura dà messaggio di speranza | sarà

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 aprile 2020)torna su Rai1 per dare volto aRuggero, la protagonista di una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller., una serie in sei puntate in onda in prima serata da giovedì 23 aprile su Rai 1. Avrà l’arduo compito di non far rimpiangere DOC – Nelle tue mani, vera rivelazione della stagione televisiva con picchi da oltre 9 milioni di spettatori. Noi abbiamo avuto l’occasione di incontrare telefonicamenteproprio per parlare di questo nuovo atteso ruolo, ma anche del delicato momento che sta vivendo il nostro paese in questo momento di coronavirus.come tutti passa il proprio tempo in casa e la cosa dopo quasi due mesi comincia a farsi sentire anche per le cose più normali: “Dentro casa ci sembra che il tempo scorra ...