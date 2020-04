Coronavirus | ogni argomento è buono per far confusione | dovremmo imparare dalla Germania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Nei giorni scorsi Corrado Formigli ha postato una foto sui social scattata il 18 aprile sulle sponde dell’Isar, a Monaco di Baviera. Gruppi di famiglie prendono il sole, rispettano le regole della distanza, senza necessità di alcuna autocertificazione. I tedeschi hanno osservato le disposizioni, più blande delle nostre, senza essere minacciati di arresto o di sanzioni. I parchi sono rimasti aperti e da quel che so la gente è anche uscita regolarmente a fare una camminata. Lo Stato, almeno fino ad ora, ha risposto adeguatamente all’emergenza Covid-19. La sanità funziona, i posti letto in terapia intensiva sono molti più dei nostri, sono stati fatti più tamponi e già si è nel pieno della fase 2. Anche dal punto di vista economico la situazione è stata affrontata diversamente. Le produzioni non si sono ...