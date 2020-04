Coronavirus, Arcuri “L'app sara' volontaria” (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' una farsa immaginare che possa uscire solo chi ha scaricato la app, e' una semplificazione massima, le suggestioni travalicano chi le ha pensate. La app sara' e restera' volontaria, cercheremo con ogni forza di spiegare agli italiani che l'utilizzo della stessa e' un sinonimo di generosita'”. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa, parlando dell'app per il tracciamento che sara' lanciata con la fase due.Arcuri ha fornito due numeri: “2.573 e 2.659, i primi sono gli italiani ancora ricoverati in terapia intensiva, i secondi numeri sono i ventilatori che servono a combattere questo virus e salvare le vite dei nostri concittadini. Ieri per la prima volta il numero di ventilatori sono di piu' dei ricoverati – ha spiegato -. E' un segno che non solo il ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Arcuri : «Pronti a fronteggiare fase 2. L'alternativa alla app Immuni è la privazione della libertà»

Come pure la recettività delle strutture ospedaliere cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati e dei pazienti di Covid-19. È per questo che abbiamo ...

