Corea del Sud e Cina hanno smentito le voci secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-Un sarebbe stato operato al cuore (Di martedì 21 aprile 2020) Corea del Sud e Cina hanno smentito di aver ricevuto informazioni su un’ipotetica operazione al cuore subita dal leader nordCoreano Kim Jong-Un. La notizia dell’operazione era stata riportata inizialmente da CNN che aveva citato come fonte un funzionario statunitense, secondo Leggi su ilpost Corea del Nord - Kim Jong-un sarebbe in gravi condizioni dopo un intervento

Corea del Nord - la Cnn : “Il dittatore Kim Jong-un è in gravi condizioni dopo un’operazione”

Corea del Nord : Kim sarebbe in gravi condizioni dopo intervento chirurgico (Di martedì 21 aprile 2020)del Sud edi aver ricevuto informazioni su un’ipotetica operazione al cuore subita dalnordno Kim-Un. La notizia dell’operazione era stata riportata inizialmente da CNN che aveva citato come fonte un funzionario statunitense,

repubblica : Corea del Nord, mistero sulle condizioni del leader Kim Jong-un [aggiornamento delle 07:43] - LaStampa : Seul: nessun segnale su eventuali problemi di salute del leader nordcoreano. - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - ilpost : Corea del Sud e Cina hanno smentito le voci secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-Un sarebbe stato operato al… - chruggeriTg2 : Corea del Nord, fonti intelligence Usa: “Kim Jong-un in pericolo dopo un’operazione chirurgica” -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Corea del Nord, mistero sulle condizioni del leader Kim Jong-un la Repubblica Nord Corea, Seul: Kim in pericolo dopo intervento? Nessu segno insolito

Seul (Corea del Sud), 21 apr. (LaPresse/AP) - Il governo sudcoreano ha dichiarato che non è stata rilevata alcuna attività insolita in Corea del Nord dopo che alcune fonti hanno riferito che il leader ...

Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Volente o nolente - ha aggiunto - è quello che hanno fatto esattamente in Cina e in Corea. Cominciamo a ...

Seul (Corea del Sud), 21 apr. (LaPresse/AP) - Il governo sudcoreano ha dichiarato che non è stata rilevata alcuna attività insolita in Corea del Nord dopo che alcune fonti hanno riferito che il leader ...L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Volente o nolente - ha aggiunto - è quello che hanno fatto esattamente in Cina e in Corea. Cominciamo a ...