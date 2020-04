Brusaferro: «Bisogna riaprire a piccoli passi, monitorando tutto» (Di martedì 21 aprile 2020) Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore di sanità, è intervenuto su Rai Tre per parlare dell’inizio della fase due Il direttore dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro è intervenuto ad Agorà su Rai Tre per commentare la possibile ripartenza del paese con la fase due: «Credo che i punti essenziali che dobbiamo avere in mente sono due: da una parte dobbiamo iniziare con grande cautela, a piccoli passi, a sperimentare aperture partendo dalle cose più essenziali che ci servono al nostro contesto sociale e misurare l’impatto che questi piccoli passi provocano in termini di circolazione dell’infezione. Questo ci porta al secondo punto che è quello di avere un sistema di monitoraggio molto stretto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Brusaferro : "Immunizzati sono una minoranza assoluta - non bisogna abbassare la guardia"

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Pensare alle vacanze? È presto. Bisogna muoversi con cautela e conviverci fino al vaccino”

Coronavirus - Brusaferro : «Ora la curva contagi decresce - ma non bisogna abbassare guardia» (Di martedì 21 aprile 2020) Silvio, direttore dell’Istituto superiore di sanità, è intervenuto su Rai Tre per parlare dell’inizio della fase due Il direttore dell’Istituto superiore di sanità Silvioè intervenuto ad Agorà su Rai Tre per commentare la possibile ripartenza del paese con la fase due: «Credo che i punti essenziali che dobbiamo avere in mente sono due: da una parte dobbiamo iniziare con grande cautela, a, a sperimentare aperture partendo dalle cose più essenziali che ci servono al nostro contesto sociale e misurare l’impatto che questiprovocano in termini di circolazione dell’infezione. Questo ci porta al secondo punto che è quello di avere un sistema di monitoraggio molto stretto». Leggi su Calcionews24.com

GenoeffaStefy80 : @eugeniosantoro @WRicciardi Non l'anno ancora cacciato a questo cretino.bisogna cacciare pure quel brusaferro devon… - raveragiuliano : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, Brusaferro: 'Immunizzati sono una minoranza assoluta, non bisogna abbassare la guardia' [aggiornamen… - Notizieditalia : Coronavirus in Italia, Brusaferro: “Immunizzati sono una minoranza assoluta, non bisogna abbassare la guardia”… - repubblica : Coronavirus in Italia, Brusaferro: 'Immunizzati sono una minoranza assoluta, non bisogna abbassare la guardia' [agg… - infoitsalute : Coronavirus in Italia, Brusaferro: 'Immunizzati sono una minoranza assoluta, non bisogna abbassare la guardia' -