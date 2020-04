Boris Johnson: “UE come Hitler, l’euro ha distrutto l’Italia” (Di martedì 21 aprile 2020) Una notizia pubblicata su Wall Street Italia sta ottenendo un certo numero di condivisioni sui social: si parla di un’affermazione attribuita a Boris Johnson che secondo un virgolettato avrebbe descritto l’UE come Hitler, e avrebbe detto che l’euro ha distrutto l’Italia. Su tale attribuzione è necessario fare delle precisazioni: prima di tutto la notizia è stata pubblicata il 15 maggio 2016 ma i nostri lettori ci fanno notare che tantissimi utenti la condividono come se fosse attuale. L’intervista al Telegraph del 15 maggio 2016 come riporta Wall Street Italia la fonte è un’intervista rilasciata al Sunday Telegraph il 15 maggio 2016 in piena campagna elettorale per il referendum sulla Brexit. Il virgolettato con la frase choc è riportato anche sul Sunday Telegraph e lo riportiamo di ... Leggi su bufale Coronavirus - “Boris Johnson si sta riprendendo”

Coronavirus - oltre 22mila vittime negli Usa. Francia - lockdown prolungato fino all'11 maggio. Boris Johnson negativo al test. Von der Leyen : "Morto membro staff della Commissione Ue"

