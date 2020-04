Ambra Lombardo attaccata da un’influencer | “Hai screditato Kikò Nalli”

(Di martedì 21 aprile 2020)criticata da Deianira Marzano dopo la fine della sua storia con Kikò Nalli: è polemica In questi ultimi giorniè finita nell’occhio del ciclone dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui ha dichiarato candidamente che la sua storia d’amore con Kikò Nalli è arrivata al capolinea. E da quel momento in poi sono stati tanti a criticarla duramente, arrivando addirittura a darle dell’arrivista e mangiatrice di uomini. Critiche cheha rimandato al mittente senza convenevoli con un post di fuoco pubblicato su instagram: “Rido…Se fossi arrivista mangiatrice di uomini a quest’ora sarei vedova di tre mariti, dei quali uno nobile, l’altro magnate e l’altro rockastar e starei sposando un emiro…” Un post che poco è ...

In questi ultimi giorni Ambra Lombardo è finita nell’occhio del ciclone dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui ha dichiarato candidamente che la sua storia d’amore con Kikò ...Adesso purtroppo è ufficiale: Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati, ma lei è furiosa. Che cos’è successo? Caos tra i due ex concorrenti del Gf. Dopo mesi in cui i due sembravano ormai ...