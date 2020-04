Spesa minima di 50 euro al supermercato L' ordinanza di un sindaco scatena polemiche

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Per limitare gli spostamenti dei cittadini un’del comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, aveva stabilito quanto si deve spendere nei supermercati.: 50. La decisione delThomas D’Addona, in vigore da sabato scorso, hato un’ondata di, costringendolo a fare marcia indietro. Per chi non disponesse di uno scontrino pari o superiore a quella somma, l’prevedeva pesanti sanzioni, da 25 a 500. I motivi di questa stretta, D’Anna li aveva spiegati su Facebook: “So di persone che sbagliando escono tutti i giorni per fare la. Questa non può essere una scusa per uscire. Non possiamo più permetterci di comprare il pane fresco ogni giorno, dobbiamo adottare qualche accortezza per razionalizzare gli acquisti”. Lenon si sono fatte ...