Salmo | album “Playlist” conquista il quinto disco di platino

(Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Playlist”, l'di, raggiunge un altro traguardo: ildi.A distanza di un anno e mezzo,il, che contiene hit come “90min”, “Il cielo nella stanza” e “Perdonami”, si conferma come uno dei dischi piu' significativi degli ultimi anni.(ITALPRESS). L'articolo“Playlist”ildiproviene da Italpress.

Coronavirus, le tracce in acque reflue non sono allarmanti Milano, 20 apr. (askanews) - La presenza di tracce di virus nell'acqua non potabile, riscontrate nella rete idrica comunale di Parigi, non ...