(Di lunedì 20 aprile 2020) Un platano di circa 20è caduto questa sera alle 21 circa ain via Pigafetta zona Ostiese. Nessuna persona rimasta coinvolta nel crollo dell’che però ha danneggiato diversevetture in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale diCapitale. E’ stato allertato il servizio giardini. L'articolodi 20adproviene da Italia Sera.

italiaserait : Roma, albero di 20 metri crolla ad Ostiense: danneggiate auto - rep_roma : Roma, albero cade in via Pigafetta [aggiornamento delle 20:49] - AlessandroTullo : @gdt62 @ComuneMI @BeppeSala @Corriere @corrieremilano @virginiaraggi @Roma @mcacciaglia64 @gicvd @Miti_Vigliero… - PetronioRoberta : «Dona un albero al tuo quartiere» Senza dimenticare la dedica #Roma #paesaggioitaliano - Oscar_Tilli_San : @nonexpedit Vero! Manco a Roma, però, dove ora farebbe bene. I malati sono diversi; le cure devono essere diverse.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma albero

Italia Sera

Un albero è caduto in strada in via Pigafetta, zona Ostiense, nella sera di lunedì 20 aprile, poco dopo le 20. L'albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate e ha completamente bloccato la ...Oppure ancora ci si lascia incantare dai paesaggi intorno a Roma, in un'area protetta della montagna appenninica con cime che raggiungono ... sul sito lavenaria.it si possono fare diverse passeggiate ...