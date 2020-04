Quarta Repubblica | ospiti Silvio Berlusconi e Luigi De Magistris | stasera su Rete 4

(Di lunedì 20 aprile 2020)tornasu4 alle 21:25 con una puntata ancora dedicata al Coronavirus conDee Luca Zaia.su4 alle 21:25 nuovo appuntamento conricchissimo di: Nicola Porro intervistasull'attuale scenario politico ed economico, sull'azione del Governo Conte in relazione all'emergenza Coronavirus e sulle polemiche interne a maggioranza e opposizione sull'utilizzo del Mes senza condizionalità per le spese sanitarie. Durante le tre ore di diretta, con il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il sindaco di NapoliDesi analizzerà l'emergenza Coronavirus da molteplici punti di vista. Dal lato economico, il focus ...

zaiapresidente : ?? TV > Rete 4 | Luca Zaia, Governatore del Veneto > LUNEDÌ 20 APRILE | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' | Hashtag:… - LegaSalvini : Questa sera Luca Zaia ospite di Nicola Porro su Quarta Repubblica, rete 4! - Capezzone : Grazie a @LegaSalvini e @Noiconsalvini che riprendono uno stralcio da Quarta Repubblica di ieri - laura_pi79 : RT @TarroGiulio: Stasera a Quarta Repubblica su Rete4 durante il programma condotto da Porro andrà in onda una mia intervista registrata. h… - katya04032018 : RT @TarroGiulio: Stasera a Quarta Repubblica su Rete4 durante il programma condotto da Porro andrà in onda una mia intervista registrata. h… -

