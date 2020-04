«Quando mi prendi lo sguardo cara Bergamo, sei sorprendente» (Di lunedì 20 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodiBergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodi.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di

marattin : Ogni giorno ha la sua scemenza sul Mes. Oggi c’è: “le condizionalita’ le metteranno alla restituzione”. Ma gli impe… - achene_paolo : RT @SoniaLaVera: @mariobortoluss1 Il malcontento se ne andrà quando #Conte traditore se ne sarà andato. Salvini e Meloni non centrano nulla… - marcomassarotto : @GMelli1 @mgrassi14 @reportrai3 Infatti siamo disatsrosi. Ed è per questo che quando le abbassi e le prendi da az… - IviaZingale : RT @SoniaLaVera: @mariobortoluss1 Il malcontento se ne andrà quando #Conte traditore se ne sarà andato. Salvini e Meloni non centrano nulla… - giobandnere : RT @SoniaLaVera: @mariobortoluss1 Il malcontento se ne andrà quando #Conte traditore se ne sarà andato. Salvini e Meloni non centrano nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando prendi «Quando mi prendi lo sguardo cara Bergamo, sei sorprendente» L'Eco di Bergamo