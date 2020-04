“Perché no…”. Paolo Bonolis, la confessione sulla sua ex Laura Freddi è una bomba (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche Paolo Bonolis se ne sta in casa durante la quarantena. D’altronde non abbiamo scelta: dobbiamo rispettare le regole e non uscire. Ovviamente è dura. E lo è ancora di più per chi era abituato a muoversi, a spostarsi continuamente. Ma c’è ben poco da fare: bisogna adattarsi e reinventarsi. Per questo Paolo Bonolis, che non vuole smettere di restare in contatto con i suoi fan, ha deciso di fare una diretta sul suo profilo Instagram per parlare di tante cose. Nella diretta di domenica 19 aprile 2020, Paolo Bonolis ha raccontato tanti fatti della sua vita dei quali non eravamo al corrente. E ha risposto alle domande dei suoi fan. Ovviamente sono arrivati tantissimi quesiti e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo, ha aiutato il marito a selezionare quelli più interessanti cui rispondere. Durante la diretta, Bonolis ha per esempio svelato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 aprile 2020) Anchese ne sta in casa durante la quarantena. D’altronde non abbiamo scelta: dobbiamo rispettare le regole e non uscire. Ovviamente è dura. E lo è ancora di più per chi era abituato a muoversi, a spostarsi continuamente. Ma c’è ben poco da fare: bisogna adattarsi e reinventarsi. Per questo, che non vuole smettere di restare in contatto con i suoi fan, ha deciso di fare una diretta sul suo profilo Instagram per parlare di tante cose. Nella diretta di domenica 19 aprile 2020,ha raccontato tanti fatti della sua vita dei quali non eravamo al corrente. E ha risposto alle domande dei suoi fan. Ovviamente sono arrivati tantissimi quesiti e Sonia Bruganelli, la moglie di, ha aiutato il marito a selezionare quelli più interessanti cui rispondere. Durante la diretta,ha per esempio svelato un ...

Marcozanni86 : L'operazione '#MES, perché no' è partita: qua una carrellata esaustiva di come è stata impostata l'operazione media… - GiovanniMotta2 : @SPatuanelli fare in modo che i percettori di reddito cittadinanza, idonei anagraficamente e x condizioni fisiche,… - profumo_tactics : @CherryCouple perché no - Gb2002Gb : RT @Michele02828265: I GRILLINI e purtroppo CONTE,dicono NO al MES citando la GRECIA che dovette subire pesanti condizioni. Ora invece ne a… - giami76 : @andreabell96 Perché??? No lasciale come sono BELLE MIE -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché no…” Alzano Lombardo, le ore cruciali nell’ospedale del contagio: «Qui è un delirio, nessuno sa cosa fare» Corriere della Sera