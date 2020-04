FirenzePost : Montreal: killer travestito da poliziotto uccide 16 persone, viene abbattuto dalla polizia -

MONTREAL (CANADA) – Un uomo armato ha ucciso almeno 16 persone, tra cui una poliziotta, per motivi ancora sconosciuti nella notte tra sabato a domenica in Nuova Scozia, durante il peggior massacro di ...(ANSA) – MONTREAL (CANADA), 20 APR – E’ salito ad almeno 16 morti il bilancio della sparatoria avvenuta tra sabato e domenica in Nuova Scozia, la peggiore nella storia del Canada. Il killer 51enne, ch ...