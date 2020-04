Meghan Markle | il piano segreto di Harry per fuggire da lei

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 aprile 2020)si sono trasferiti a Los Angeles, nella ormai ex villa di Mel Gibson a Malibu. Ma stando a fonti vicine alla coppia, il Principe avrebbe già pronto unper tornare in Inghilterra, dalla sua famiglia. Dopo la notizia del contagio di Carlo e le difficoltà della Regina in isolamento,aveva dimostrato seri dubbi sulla scelta di abbandonare il suo Paese, magli aveva proibito di fare ritorno a Londra. Secondo quanto riporta il magazine New Idea, il figlio di Carlo e Diana non sarebbe più intenzionato a sottostare alla volontà della moglie. Troppo preoccupato per la Famiglia Reale, vorrebbe poter fare di più e far sentire la sua effettiva presenza al padre, alla nonna e forse anche a suo fratello William e alla cognata Kate Middleton che dovranno mantenerlo in futuro. “Se potesse tornare indietro nel tempo e ...