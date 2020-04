La mamma di Oriana in lacrime: “Lei e Dybala stanno bene, ma sembra abbiano residui del virus” (Di lunedì 20 aprile 2020) "Lei e Paulo stanno bene e non hanno sintomi, ma faranno altri test perché è come se avessero residui del virus nei loro corpi". Così Catherine Fulop ha parlato delle condizioni di salute della figlia Oriana Sabatini e del compagno argentino, il numero dieci della Juventus. In occasione di una diretta Instagram l'attrice si è lasciata andare alle lacrime. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) "Lei e Pauloe non hanno sintomi, ma faranno altri test perché è come se avesserodel virus nei loro corpi". Così Catherine Fulop ha parlato delle condizioni di salute della figliaSabatini e del compagno argentino, il numero dieci della Juventus. In occasione di una diretta Instagram l'attrice si è lasciata andare alle

