Fable 4 per Xbox Series X confermato? Compare la presunta prima immagine dell' atteso gioco

(Di lunedì 20 aprile 2020) Da molto tempo circolano voci sul fatto che Microsoft sia al lavoro su4, con lo sviluppo affidato a Playground Games, lo studio dietro l'acclamato franchise di corse Forza Horizon. I fan stanno ancora aspettando un annuncio ufficiale, ma una nuovacomparsa online ha portato alcuni a credere che potremmo aver già dato il nostro primo sguardo all'attesissimo titolo e a cosa dovremmo aspettarci in termini di grafica.L'è stata estratta da un video YouTube che mostra il tool Megascans utilizzato con Unreal Engine. Secondo quanto riferito, la sua tecnologia di fotogrammetria sarà utilizzata nello sviluppo deldi ruolo di Playground, che si dice sia proprio4. Il video mostra un'di una città a tema fantasy che assomiglia allo stile artistico dei precedenti giochia serie, il che ha portato alla speculazione che ...

Eurogamer.it

Mentre è possibile che questa sia un'immagine del nuovo gioco, la spiegazione più probabile è che si tratti semplicemente di una sorta di tech-demo per mostrare la tecnologia Megascans. Pertanto, non ...Parte della community videoludica spera ardentemente che il progetto possa rivelarsi essere il chiacchieratissimo Fable 4, atteso nuovo capitolo della saga la cui esistenza non è ad oggi mai stata ...