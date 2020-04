Coronavirus | Gdf in Rsa Varese per acquisire documenti su decessi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Fiamme Gialle alla casa di cura Molina a. Gli uomini del Nucleo della Guardia di finanza, su delega di indagine della procura di, hanno “acquisito documentazione sui contagi eda Covid 19 avvenuti nella nostra Rsa da inizio d’anno ad oggi, nell’ambito di una indagine conoscitiva di tale fenomeno nelle Rsa ed Rsd del territorio”, svela in una nota il direttore generale della Fondazione Molina onlus, Vanni Belli. “Abbiamo fornito la nostra completa collaborazione, chiarendo i provvedimenti adottati e fornendo copia deiinterni e delle cartelle cliniche dei deceduti da inizio anno. Precisiamo che l’ispezione è volta alla acquisizione die non è collegata ad ipotesi di reato. Questo comunicato è volto a prevenire eventuali interpretazioni non ...