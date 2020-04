Arrigo Sacchi ricorda | “Quella volta che Diego Armando Maradona mi chiese di allenare il

Leggi su calciomercato.napoli

(Di lunedì 20 aprile 2020), ex allenatore del Milan, ha parlato anche diin un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Unami telefonò per convincermi ad andare adil Napoli. ‘Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0…’. E’ vero,– gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo? La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano”. Non manca un aneddoto su Carlo Ancelotti in un match col Real Madrid terminato 5-0 per i rossoneri. “La cosa più illogica, Ancelotti a sinistra con il numero 11. Carletto, oltre che intelligente, era generoso e questo mi faceva stare tranquillo. Mamma mia che cannonata ...