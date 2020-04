Anticipazioni Tempesta d’Amore 22 aprile 2020 – Le preoccupazioni di Natascha (Di lunedì 20 aprile 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore Mercoledì 22 aprile 2020 – Le preoccupazioni di Natascha: Natascha è molto preoccupata per l’attuale stato d’animo di suo marito. Da quando è morta Romy, l’uomo non è più lo stesso. Michael è sicuro della sua diagnosi continua a ribadire che non si tratta di un suo errore. Per Natascha è intile tornarci sopra, ma lui crede che la sua fiducia di medico dipende tutto da questo. In effetti egli ha ragione, ma non sa per il momento come dimostrarlo. Il suo carattere però è cambiato, è diventato più freddo e indisponente e sua moglie non sa proprio com aiutarlo. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore 22 aprile 2020 – Le preoccupazioni di Natascha News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni Anticipazioni Tempesta d’Amore 26 aprile 2020 – La decisione di Franzi

Anticipazioni Tempesta d’Amore 24 aprile 2020 – La messa in scena di Annabelle

Anticipazioni Tempesta d'Amore 20 aprile 2020 – Il senso di colpa di Lucy

