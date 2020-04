Roccapiemonte | il comune chiede i tamponi per i medici di base e i pediatri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Dopo aver chiesto all’Asl e ottenuto ia favore dei dipendenti delle strutture Rsa, di cura e di riabilitazione e delle case di riposo per anziani presenti sul territorio di, di cui si attendono la definizione dell’effettuazione e gli esiti, il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, comunicano di avere fatto analoga richiesta a favore, questa volta, deididell’AFT 4 (aggregazione funzionale territoriale, ex decreto regionale n.18/2015)– Castel San Giorgio, e deidi famiglia operanti nel, oltre che per i loro collaboratori di studio. Nonostante le prescrizioni e le cautele assunte dalla categoria per l’esercizio della professione in questo periodo di emergenza, ied i...