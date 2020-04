Ripresa Serie A, Castellacci spiega: «Il rischio zero non esiste» (Di domenica 19 aprile 2020) Il professor Enrico Castellacci ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport spiegando che il rischio zero non esiste Il professor Enrico Castellacci ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando come sono attrezzati i 20 club di Serie A per allenarsi in ritiri isolati e dotati di tutto. rischio zero – «Si richiedono venti cittadelle a parte, vere e proprie fortezze antivirus. Quante società possiedono dei centri sportivi con annesse foresterie per 40-50 persone? Perché non ci sono soltanto i giocatori, in isolamento dovranno restare coloro che con varie mansioni lavorano in una squadra. Se ci si sistemerà in un albergo, il personale dell’hotel dovrà essere allontanato, i servizi dovranno essere garantiti dai dipendenti dei club. Il rischio zero comunque non esiste». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa serie A - club alla resa dei conti : ma il Sì vince sul No

Ripresa serie A - ecco i protocolli : test - tamponi e distanze tra i giocatori

